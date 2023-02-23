Билл Гейтс купил акции в пивоваренной компании Heineken

Миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс приобрел 3,76% акций голландского пивоваренного концерна Heineken Holding NV (HEIO.AS). Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении Управления по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) говорится, что акции были приобретены 17 февраля. Heineken Holding владеет контрольным пакетом акций пивоварни Heineken NV (HEIN.AS). Гейтс приобрел акции у мексиканской FEMSA, которая продает акции.

По данным агентства, FEMSA продала все свои 18 млн акций разным покупателям, которыми она владела в Heineken Holding. Сам же Гейтс купил 10,8 млн акций за €883 млн ($939,87 млн) исходя из текущей цены на рынке.

22 февраля в пресс-релизе на сайте организации сообщалось, что концерн Heineken пообещал полностью покинуть российский рынок в первой половине 2023 года. Компания заверила, что в первой половине 2023 года продаст свой российский бизнес, несмотря на то, что убыток от этого достигнет €300 млн.