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55 минут назад

Intel уменьшил размер квартальных дивидендов почти в три раза

Газета.Ru

Американская Intel Corp., которая является основным производителем компонентов для компьютеров, уменьшила размер квартальных дивидендов почти в три раза, до $0,125 за акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Intel уменьшил размер квартальных дивидендов почти в три раза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решение о понижении дивидендов обусловлено осторожным подходом совета директоров к распределению капитала. Увеличение финансовой гибкости поддержит ключевые инвестиции, необходимые для трансформации Intel в период макроэкономической неопределенности», — отметили в публикации.

В пресс-релизе добавили, что акционеры получат свои дивиденды 1 июня 2023 года. При этом выручка компании в первом квартале составит $10,5-11,5 млрд, а чистый убыток будет на уровне $0,8 за акцию.

В сообщении указали, что компания продолжает делать все возможное для оптимизации расходов, пытаясь добиться экономии в размере $3 млрд по итогам 2023 года. По планам — к 2025 году увеличить размер экономии за счет оптимизации расходов до $8-10 млрд.

В середине ноября в новом Индексе глобальных дивидендов британской компании Janus Henderson сообщалось, что мировые компании выплатили в третьем квартале (июль-сентябрь) 2022 года $415,9 млрд в качестве дивидендов. Отмечается, что эта сумма оказалась больше на 7% относительно показателя 2021 года и составила новый квартальный рекорд.

Компании,Intel,
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