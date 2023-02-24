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58 минут назад

Казахстан предложил «Газпрому» построить новый трубопровод в Китай

Илья Родин

Зампред правления газовой компании Qazaq Gaz Арман Касенов предложил «Газпрому» обсудить вопросы создания нового газопровода в Китай, проходящего через территорию Казахстана. Об этом пишет РИА «Новости».

Казахстан обратился с предложением к «Газпрому»
Фото: ТАССТАСС

Касенов пояснил, что в настоящее время постановлена задача по газификации Восточного Казахстана. Одним из решений этого вопроса может быть строительство транзитного газопровода Россия-Казахстан-Китай.

Маршрут трубопровода прорабатывается, но технико-экономические расчеты эксперты уже провели, уточнил зампред. Он добавил, что предложение в настоящее время находится на рассмотрении российской корпорации.

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Газификация северных и восточных областей Казахстана исключительно силами специалистов республика невозможна, поэтому страна рассчитывает на то, что проект будет одобрен, резюмировал Касенов.

Ранее сообщалось, что Россия, Узбекистан и Казахстан провели трехсторонние переговоры по вопросам развития газовой отрасли.

Компании,Газпром,
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