Три российских банка попали в санкционный список Евросоюза

Совет ЕС заморозил активы трех российских банков и запретил странам Евросоюза предоставлять им средства и ресурсы. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.
«Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов», - сказано в документе.
Названия банков пока не разглашаются.
В субботу Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций против России. в частности ограничительные меры введены в отношении физических лиц и компаний.