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2 часа назад

Три российских банка попали в санкционный список Евросоюза

Майк Габриелян

Совет ЕС заморозил активы трех российских банков и запретил странам Евросоюза предоставлять им средства и ресурсы. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

Три российских банка попали в санкционный список Евросоюза
Фото: ТАССТАСС

«Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов», - сказано в документе.

Названия банков пока не разглашаются.

Крупные криптобиржи отказались блокировать российские банки

В субботу Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций против России. в частности ограничительные меры введены в отношении физических лиц и компаний.

Компании,Совет Европы,ЕС,
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