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36 минут назад

Twitter уволил десятки сотрудников за один день

Елена Прошина

За один день Twitter уволил не менее 50 сотрудников. Кадровая чистка прошла в связи с новой политикой владельца компании Илона Маска. Об этом сообщает портал Information со ссылкой на «осведомленные источники».

Twitter уволил десятки сотрудников за один день
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Твиттер Илона Маска уволил десятки сотрудников в субботу. Это восьмое по счету сокращение рабочих мест с тех пор, как Маск купил соцсеть в октябре. Сокращения направлены на то, чтобы компенсировать падение доходов после приобретения компании и еще больше сократить штат», - сообщает издание

Отмечается, что с октября штат соцсети уже сократился минимум на 70%, примерно до 2000 человек.

Осведомленные источники заявили, что последние сокращения затронули несколько команд. В их числе те, кто занимается рекламными технологиями, мобильным приложением Twitter, а также поддерживает техническую инфраструктуру.

На прошлой неделе стало известно об увольнении десятков инженеров и «продажников» Twitter.

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