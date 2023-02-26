Twitter уволил десятки сотрудников за один день

За один день Twitter уволил не менее 50 сотрудников. Кадровая чистка прошла в связи с новой политикой владельца компании Илона Маска. Об этом сообщает портал Information со ссылкой на «осведомленные источники».
«Твиттер Илона Маска уволил десятки сотрудников в субботу. Это восьмое по счету сокращение рабочих мест с тех пор, как Маск купил соцсеть в октябре. Сокращения направлены на то, чтобы компенсировать падение доходов после приобретения компании и еще больше сократить штат», - сообщает издание
Отмечается, что с октября штат соцсети уже сократился минимум на 70%, примерно до 2000 человек.
Осведомленные источники заявили, что последние сокращения затронули несколько команд. В их числе те, кто занимается рекламными технологиями, мобильным приложением Twitter, а также поддерживает техническую инфраструктуру.
На прошлой неделе стало известно об увольнении десятков инженеров и «продажников» Twitter.