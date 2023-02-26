Twitter уволил десятки сотрудников за один день

«Твиттер Илона Маска уволил десятки сотрудников в субботу. Это восьмое по счету сокращение рабочих мест с тех пор, как Маск купил соцсеть в октябре. Сокращения направлены на то, чтобы компенсировать падение доходов после приобретения компании и еще больше сократить штат», - сообщает издание