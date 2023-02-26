FT указала на ошибки потерявшего $577 млн трейдера

Представители крупного международного трейдера Trafigura совершили ряд ключевых ошибок при заключении сделки с компаниями, связанными с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой. В результате недочетов фирма потеряла $577 млн из-за подмены никеля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.

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О намерении подать в суд в связи с мошенничеством в компании заявили еще в начале февраля текущего года. Сделка с индийскими фирмами подразумевала поставку 1104 контейнеров высококачественного никеля и была заключена в прошлом году. Однако при выполнении соглашения контрагенты фактически «подставили» трейдера, отправив Trafigura грузы с подменой продукции — вместо требуемого никеля в контейнерах обнаружили гораздо более дешевую углеродистую сталь.

При заключении соглашения с индийскими контрагентами представители Trafigura, в частности, упустили из виду так называемые «красные флажки», на которые бы следовало обратить более пристальное внимание. Речь идет в том числе об отсутствии требования по сертификации анализа грузов при отгрузке, а также игнорировании неправильных таможенных кодов, утверждает FT.

«Trafigura не потребовала сертификатов анализа, проигнорировала неправильные таможенные коды и упустила другие «красные флажки», которые встревожили ее банкиров в связи с поставками никеля, которые, как позже выяснилось, были мошенническими», — говорится в материале.