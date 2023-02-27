"Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета

Ранее "Яндекс" опубликовал отчетность за четвертый квартал прошлого года и в целом за 2022 год. Из нее следует, что выручка компании по US GAAP в четвертом квартале 2022 года выросла на 49% и достигла 164,8 млрд руб. Общая выручка по итогам 2022 года составила 521,7 млрд руб., что на 46% больше показателя за 2021 год