Российский IT-гигант "Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета в 2023 году по версии журнала Forbes.
По информации издания, стоимость этой компании составляет $10,2 млрд.
На втором месте рейтинга "30 самых дорогих компаний Рунета - 2023" оказалась компания Wildberries стоимостью $9,8 млрд. Тройку замкнул Ozon стоимостью $5,2 млрд. Кроме того, в топ-10 самых дорогих компаний попали 1С (включая "1С-Битрикс"), "Лаборатория Касперского", Avito, СКБ Конкур, VK, Positive Technologies и Headhunter.
Ранее "Яндекс" опубликовал отчетность за четвертый квартал прошлого года и в целом за 2022 год. Из нее следует, что выручка компании по US GAAP в четвертом квартале 2022 года выросла на 49% и достигла 164,8 млрд руб. Общая выручка по итогам 2022 года составила 521,7 млрд руб., что на 46% больше показателя за 2021 год