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50 минут назад

Forbes: "Яндекс" стал лидером рейтинга самых дорогих компаний рунета в 2023 году

Газета.Ru

Российский IT-гигант "Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета в 2023 году по версии журнала Forbes.

"Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, стоимость этой компании составляет $10,2 млрд.

На втором месте рейтинга "30 самых дорогих компаний Рунета - 2023" оказалась компания Wildberries стоимостью $9,8 млрд. Тройку замкнул Ozon стоимостью $5,2 млрд. Кроме того, в топ-10 самых дорогих компаний попали 1С (включая "1С-Битрикс"), "Лаборатория Касперского", Avito, СКБ Конкур, VK, Positive Technologies и Headhunter.

Ранее "Яндекс" опубликовал отчетность за четвертый квартал прошлого года и в целом за 2022 год. Из нее следует, что выручка компании по US GAAP в четвертом квартале 2022 года выросла на 49% и достигла 164,8 млрд руб. Общая выручка по итогам 2022 года составила 521,7 млрд руб., что на 46% больше показателя за 2021 год

Компании,Лаборатория Касперского,Яндекс,
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