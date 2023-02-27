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2 часа назад

АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

Российская Газетаиещё 1

"Классическая" пятидневная рабочая неделя с выходными в субботу и воскресенье вновь действует в автосборочном комплексе АвтоВАЗа с 27 февраля, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ. До этого конвейеры выпускали автомобили в режиме шестидневки - с понедельника по субботу, а работникам предоставлялся скользящий выходной среди недели.

АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе
Фото: ТАССТАСС

Такой график для автосборочного комплекса был введен на АВТОВАЗе 29 августа 2022 года и далее продлевался - с 28 ноября и с 9 января 2023 года. Шестидневка позволяла максимально возможно в условиях простоев охватить занятостью персонал. Особенно - линии 1 (бывшее производство автомобилей на платформе В0), чьи сборщики после ухода Renault больше других прочувствовали вынужденное бездействие. Их перераспределяли на другие конвейеры - Niva (линия 3) и Granta (линия 5).

Ранее сообщалось, что 3 марта ожидается старт серийного выпуска Lada Vesta NG. Таким образом, все сборщики АвтоВАЗа вернутся на свои прежние рабочие места.

Однако на заводе рассматривают возможность введения по субботам дополнительных смен для автосборочного комплекса, чтобы как можно быстрее обеспечить дилеров автомобилями Vesta NG. А с учетом возобновления сборки 16-клапанных двигателей дадут возможность подзаработать по выходным и сборщикам других линий. Дополнительные субботние смены при "классической" пятидневке согласовываются на АвтоВАЗе с профсоюзом и вводятся приказами, отдельными для каждого такого выходного дня. Такой труд работников оплачивается на заводе в двойном размере, добавляет источник.

Компании,Автоваз,
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