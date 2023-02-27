АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

"Классическая" пятидневная рабочая неделя с выходными в субботу и воскресенье вновь действует в автосборочном комплексе АвтоВАЗа с 27 февраля, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ. До этого конвейеры выпускали автомобили в режиме шестидневки - с понедельника по субботу, а работникам предоставлялся скользящий выходной среди недели.

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Такой график для автосборочного комплекса был введен на АВТОВАЗе 29 августа 2022 года и далее продлевался - с 28 ноября и с 9 января 2023 года. Шестидневка позволяла максимально возможно в условиях простоев охватить занятостью персонал. Особенно - линии 1 (бывшее производство автомобилей на платформе В0), чьи сборщики после ухода Renault больше других прочувствовали вынужденное бездействие. Их перераспределяли на другие конвейеры - Niva (линия 3) и Granta (линия 5).

Ранее сообщалось, что 3 марта ожидается старт серийного выпуска Lada Vesta NG. Таким образом, все сборщики АвтоВАЗа вернутся на свои прежние рабочие места.