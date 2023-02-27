Heineken обозначил срок ухода из России

Уход нидерландского пивоваренного концерна Heineken из России запланирован на первую половину текущего года. Об этом сообщила компания.

Вместе с тем сообщается о сложностях с продажей российских активов. Концерн отмечает, что сейчас достаточно проблематично «закрыть транзакцию в России» в связи с корректировкой правил. Кроме того, компания указала на то, что она «не тянет время».

«Мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года», - добавили в Heineken.

Фирма предварительно оценила убытки от закрытия бизнеса в России примерно в 300 млн евро. Точный ущерб будет оценен позднее – после того, как бизнес передадут новому владельцу.

Весной 2022 года концерн Heineken принял решение остановить новые инвестиции и экспорт в Россию, прекратить производство, продажи и рекламы своего флагманского бренда. Также фирма решила отказаться от доходов от российского бизнеса.

Производитель владеет такими брендами, как Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados, Foster's, Newcastle Brown Ale, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и др.