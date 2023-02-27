Телеканал RT France подал заявление о банкротстве и был передан в конкурсное производство, сообщила газета Politico в понедельник со ссылкой на судебное решение.

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Согласно решению от 23 февраля, главный редактор RT France Ксения Федорова подала заявление 1 февраля в коммерческий суд города Нантер с требованием открыть "судебную процедуру ликвидации", а также заявила о приостановке платежей.

Как сообщает Politico, суд города Нантера принял решение открыть "процедуру наблюдения" и назначил слушания по делу на 20 апреля.