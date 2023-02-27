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1 час назад

RT France подал заявление о банкротстве

ТАСС

Телеканал RT France подал заявление о банкротстве и был передан в конкурсное производство, сообщила газета Politico в понедельник со ссылкой на судебное решение.

RT France подал заявление о банкротстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно решению от 23 февраля, главный редактор RT France Ксения Федорова подала заявление 1 февраля в коммерческий суд города Нантер с требованием открыть "судебную процедуру ликвидации", а также заявила о приостановке платежей.

Как сообщает Politico, суд города Нантера принял решение открыть "процедуру наблюдения" и назначил слушания по делу на 20 апреля.

21 января главный редактор телеканала RT France объявила в Twitter о прекращении деятельности телеканала в связи с блокировкой счетов.

Компании,Ксения Федорова,
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