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1 час назад

Райффайзенбанк досрочно поменял состав наблюдательного совета

ТАСС

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG - акционер российского Райффайзенбанка - досрочно сменила состав наблюдательного совета кредитной организации, следует из сообщения банка.

Райффайзенбанк досрочно поменял состав наблюдательного совета
Фото: ТАССТАСС

"Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: досрочно прекратить полномочия действующих членов наблюдательного совета банка", - отмечается в сообщении. Также был утвержден новый наблюдательный совет в количестве пяти человек. Состав совета не раскрывается.

В марте прошлого года Банк России разрешил финансовым организациям не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и наблюдательном совете, а также сообщения о реорганизации.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года, является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк входит список системно значимых кредитных организаций РФ.

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