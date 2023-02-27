Райффайзенбанк досрочно поменял состав наблюдательного совета

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG - акционер российского Райффайзенбанка - досрочно сменила состав наблюдательного совета кредитной организации, следует из сообщения банка.

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"Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: досрочно прекратить полномочия действующих членов наблюдательного совета банка", - отмечается в сообщении. Также был утвержден новый наблюдательный совет в количестве пяти человек. Состав совета не раскрывается.

В марте прошлого года Банк России разрешил финансовым организациям не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и наблюдательном совете, а также сообщения о реорганизации.