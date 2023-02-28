В России упали тиражи журналов и газет

В России зафиксировано снижение общего годового тиража газет к 2021 году – на 9%. Он составил более 3,94 млрд экземпляров, тогда как 2021-м он достиг почти 4,32 млрд экземпляров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской книжной палаты по выпуску печатных изданий.

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Год назад падение оценивалось в 6%. Издание сообщает о сокращении среднего разового тиража одной газеты на 10%, до 14,7 тыс. экземпляров. Для сравнения: в 2021 году значение упало на 7%.

В целом количество газетных изданий уменьшилось почти на 5,5%, до 7,3 тыс. В стране также зафиксировано падение тиражей журналов: в 2022 году число номеров упало на 3,47%, до 41,7 тыс.

Тиражи газет упали по причине того, что многие крупные участники рынка ушли из России, отметил президент Союза предприятий печатной индустрии (СПИИ ГИПП) и гендиректор холдинга «ИМ-Медиа» Алексей Иванов. Что касается падения тиражей журналов, то в данном случае фактором стал отзыв иностранных лицензий, добавил он. Речь, в частности, идет об издательстве Conde Nast, которое решило прекратить деятельность в стране.

По словам руководителя объединенной редакции медиахолдинга РБК Петра Канаева, на доходах журналов отразился уход иностранных рекламодателей, в частности, автоконцернов.

Кроме того, по мнению собеседников, динамика вызвана сменой стратегии российских компаний – теперь процветает сфера digital.

Эксперты указывают и на увеличение расходов на печать. Она выросла в цене на 30%, уточнили они. Дорожает и бумага, подчеркивают специалисты. Также, по их словам, большую роль сыграл перенос киосков прессы на менее проходные места.