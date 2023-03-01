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43 минуты назад

Российские предприятия столкнулись с дефицитом соискателей

Российская Газета

На российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. К концу 2022 года на каждого безработного россиянина приходилось 2,5 вакансии, говорится в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza.

Российские предприятия столкнулись с дефицитом соискателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Количество открытых вакансий на российских предприятиях в четвертом квартале 2022 года сократилось на 17,6%. При этом количество соискателей, вставших на биржу труда снизилось на 32,3% и составило 676 тыс. человек. Таким образом число желающих трудоустроиться стало меньше на треть. Поэтому российские предприятия имеют ограниченный выбор подходящих по компетенциям кадров.

Потребность в сотрудниках у российских предприятий с декабря 2021 по декабрь 2022-го сократилась на 314,1 тыс. человек. Сокращение было зафиксировано в 68 регионах.

В среднем на одного соискателя приходится 2,5 вакансии. Максимальное количество предложений о работе было зафиксировано в Тульской области, где на одного безработного приходилось по 11,2 вакансии. В Еврейской автономной области на безработного россиянина приходилось 10 вакансий, в Ленинградской - 9,1, в Амурской области - 8.

В девяти регионах России наблюдался дефицит рабочих мест. Наибольшее число соискателей на одну вакансию было в республике Ингушетия - 86 человек. В Чечне на одно рабочее место претендовали 27 человек, в Дагестане - 12, в Тыве - 4,5.

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