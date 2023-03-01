Россияне начали использовать Wildberries для обналичивания денег

Владельцы пунктов выдачи Wildberries заметили, что многие покупатели стали оплачивать заказы, а затем оформлять возврат, даже не взглянув на товар. Среди таких клиентов особо популярны брендовые вещи вроде шуб или айфонов, сообщил Telegram-канал Baza.

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При возврате маркетплейс возвращает клиенту деньги на баланс его личного кабинета. Оттуда покупатель может по своему усмотрению вывести средства на любой счет или карту. Такая схема может использоваться для обналичивания денег юридических лиц или снятия средств с кредитных карт без комиссии.

Подобная схема оставляет крайними сами пункты выдачи. Если клиент отказывается от товара как от бракованного, с них списывают 20 процентов от стоимости заказа. При этом они не могут проверять состояние товаров, поскольку не вправе вскрывать содержимое посылок.

С сентября 2022 года Wildberries стал штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары. Штрафы назначали даже в случае, если продавец перепутал цвет или размер заказа.