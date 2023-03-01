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1 час назад

Россияне начали использовать Wildberries для обналичивания денег

Lenta.ru

Владельцы пунктов выдачи Wildberries заметили, что многие покупатели стали оплачивать заказы, а затем оформлять возврат, даже не взглянув на товар. Среди таких клиентов особо популярны брендовые вещи вроде шуб или айфонов, сообщил Telegram-канал Baza.

Россияне начали использовать Wildberries для обналичивания денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При возврате маркетплейс возвращает клиенту деньги на баланс его личного кабинета. Оттуда покупатель может по своему усмотрению вывести средства на любой счет или карту. Такая схема может использоваться для обналичивания денег юридических лиц или снятия средств с кредитных карт без комиссии.

Wildberries ввел новые штрафы для продавцов

Подобная схема оставляет крайними сами пункты выдачи. Если клиент отказывается от товара как от бракованного, с них списывают 20 процентов от стоимости заказа. При этом они не могут проверять состояние товаров, поскольку не вправе вскрывать содержимое посылок.

С сентября 2022 года Wildberries стал штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары. Штрафы назначали даже в случае, если продавец перепутал цвет или размер заказа.

С середины февраля маркетплейс начал оценивать покупателей по результатам работы с ними. Торговая площадка пообещала, что покупателям с высокими баллами в дальнейшем предложат бонусы, специальные предложения и дополнительные услуги.

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