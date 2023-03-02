Финские компании понесли финансовые потери в размере более €4 млрд в результате ухода с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. Об этом в четверг сообщила газета Helsingin Sanomat.
По ее данным, с наибольшими убытками столкнулась энергетическая компания Fortum, которая потеряла порядка €1,7 млрд в результате прекращения деятельности в России. Энергетический концерн инвестировал в предприятия на территории РФ более €5 млрд в течение нескольких лет.
Помимо Fortum, существенные потери понесли другие крупные финские компании. Строительная компания YIT потеряла около €440 млн, разорвав связи с Россией, а убытки Nokian Tyres, объявившей об уходе с российского рынка в июне 2022 года, составляют примерно €300.
"В течение многих лет завод в России и дешевый курс рубля были конкурентными преимуществами для Nokian Tyres. Большая часть шин для легковых автомобилей производилась в России", - уточняет издание.
Основу прибыли компании составлял экспорт шин российского производства в западные страны.
Основной финский авиаперевозчик Finnair также существенно пострадал в результате введения санкций против России. Авиакомпания, которая только начала восстанавливать показатели после пандемии, в 2022 году понесла убытки в размере €150 млн. Кроме того, на деятельности Finnair серьезно сказывается закрытие Россией воздушного пространства для ее самолетов, усложнившее осуществление рейсов на критически важном для компании азиатском направлении.