Российские парфюмерные сети нацелились на зарубежные рынки

Российская парфюмерно-косметическая сеть «Лэтуаль» рассматривает возможность зарубежной экспансии, а «Золотое яблоко» планирует расширить присутствие в станах ближнего зарубежья, сообщает «Коммерсант».

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Так, «Лэтуаль» рассматривает возможность выхода в Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Монголию. О планах компании развивать розничную сеть магазинов за границей знает источник издания. Кроме того, на HeadHunter опубликованы несколько вакансий, из описания которых следует, что активная деятельность в странах начнется через несколько месяцев.

«Золотое яблоко» в 2021 году запустило первый магазин в Минске, а в 2022 году — в Казахстане. Компания работает над расширением сети и выходом в этом году в еще одну новую страну, но подробности пока не раскрывает.

В Узбекистане спрос может обеспечить большое количество молодых потребителей, а также переехавшие в страну россияне, а в Казахстане нет крупных игроков на парфюмерно-косметическом рынке, работающих с сетями в одном сегменте, поясняет собеседник.