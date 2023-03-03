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1 час назад

«Лэтуаль» планирует выход в страны ближнего зарубежья

Sostav.ruиещё 2

Российская парфюмерно-косметическая сеть «Лэтуаль» рассматривает возможность зарубежной экспансии, а «Золотое яблоко» планирует расширить присутствие в станах ближнего зарубежья, сообщает «Коммерсант».

Российские парфюмерные сети нацелились на зарубежные рынки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, «Лэтуаль» рассматривает возможность выхода в Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Монголию. О планах компании развивать розничную сеть магазинов за границей знает источник издания. Кроме того, на HeadHunter опубликованы несколько вакансий, из описания которых следует, что активная деятельность в странах начнется через несколько месяцев.

«Золотое яблоко» в 2021 году запустило первый магазин в Минске, а в 2022 году — в Казахстане. Компания работает над расширением сети и выходом в этом году в еще одну новую страну, но подробности пока не раскрывает.

В Узбекистане спрос может обеспечить большое количество молодых потребителей, а также переехавшие в страну россияне, а в Казахстане нет крупных игроков на парфюмерно-косметическом рынке, работающих с сетями в одном сегменте, поясняет собеседник.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает планы компаний перспективными. Кроме того, выход в соседние страны также может позволить косметическим сетям выстроить новые логистические цепочки в рамках схем прямого и параллельного импорта, что повысит эффективность операций, добавляет он.

Компании,Михаил Бурмистров,Коммерсант,
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