Bloomberg: Foxconn построит в Индии завод по выпуску iPhone

Тайваньская компания Foxconn, партнер корпорации Apple, решила построить в городе Бангалор (штат Карнатака) завод по производству компонентов для смартфонов iPhone. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Сооружение производственного комплекса является, как утверждает Bloomberg, частью стратегии американских технологических корпораций по переносу производства из Китая в соседние страны, прежде всего Вьетнам и Индию, в связи с геополитической ситуацией и нарушением цепочек поставок из-за пандемийных ограничений в КНР. Индийское предприятие позволит, по данным агентства, создать почти 100 тыс. рабочих мест.