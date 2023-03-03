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55 минут назад

Bloomberg: Foxconn построит в Индии завод по выпуску iPhone

ТАСС

Тайваньская компания Foxconn, партнер корпорации Apple, решила построить в городе Бангалор (штат Карнатака) завод по производству компонентов для смартфонов iPhone. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: Foxconn построит в Индии завод по выпуску iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сооружение производственного комплекса является, как утверждает Bloomberg, частью стратегии американских технологических корпораций по переносу производства из Китая в соседние страны, прежде всего Вьетнам и Индию, в связи с геополитической ситуацией и нарушением цепочек поставок из-за пандемийных ограничений в КНР. Индийское предприятие позволит, по данным агентства, создать почти 100 тыс. рабочих мест.

В штате Тамилнад уже действует один из заводов Foxconn, на котором выпускают новейшие модели iPhone. Правительство Индии предложило иностранным производителям электроники ряд финансовых льгот для ускоренного развития этой отрасли в южноазиатской республике.

Компании,Apple,
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