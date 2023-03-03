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1 час назад

Владелец «Вкусно — и точка» нашел способ импортозаместить картофель фри

Лера Букина

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор в беседе с РБК заявил о планах сети приступить к приготовлению собственного картофеля фри. Партнером выступит агропромышленный холдинг «Мираторг», уточнил он, передает «Прайм».

Бизнесмен уточнил, что компании удалось найти с «Мираторгом» «общий язык». Он напомнил о создании совместного с фирмой предприятия. Говор сообщил о намерении начать выращивать с текущего года семена. Они уже были закуплены, подчеркнул собеседник.

По словам предпринимателя, буквально через два года ожидается 70-80% своего картофеля, а через два с половиной — три года уже 100%.

Компании удалось «импортозаместить» все соусы, заявил генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев. Он оценил долю импортного сырья в 30%.

В настоящее время, как указал он, компания тестирует оборудование, производящееся в Турции. «Вкусно — и точка» намерена развить крупный проект по созданию производства сложно-интеллектуальных элементов оборудования в России, подчеркнул Пароев.

«Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для аналога «Хэппи Мил»

Ранее Александр Говор заявил о планах компании открыть фабрику, на которой будут производить игрушки для детского набора «Кидз Комбо». Он является аналогом «Хэппи Мил» в McDonald's. Появление первых игрушек в детских наборах ожидается летом - в июле-августе, уточнил собеседник. По его словам, производить их будут в России и в Китае.

Фабрика может быть запущена через два года, отметил, владелец «Вкусно — и точка». Предприятие будет открыто совместно с партнерами.

Компании,Александр Говор,Мираторг,
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