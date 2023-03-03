NYT: сотни западных компаний остались работать в России

Многие западные компании остались работать на российском рынке, так как не захотели потерять клиентов или попросту не смогли уйти. Из-за этого их активно критикуют на Западе. Об этом пишет The New York Times.

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Сотни западных компаний продолжают вести дела в России. На полный разрыв решились немногие. По словам представителей некоторых компаний, которые решили ответить на обвинения в спонсировании спецоперации на Украине, они остались ради клиентов. Другие компании свернули деятельность в России лишь частично. А уход тех, кто заявлял о своем решении еще в марте 2022 года, застопорился.

В публикации отметили, что по сообщениям представителей некоторых компаний Москва связала им руки, пригрозив национализацией. Кроме того, часть руководителей испытывают определенную ответственность перед акционерами и пытаются найти подходящих покупателей для своего бизнеса, чтобы не терять миллиарды долларов. Также многие компании, которые остались, не хотят отдавать свою долю рынка компаниям из Китая, Турции, Индии или стран Латинской Америки.

По данным издания, другие компании пытаются оставить лазейку на российском рынке с расчетом вернуться через определенное время. Например, Carlsberg планирует продать свои российские предприятия к середине 2023 года. Однако компания пытается добиться принятия определенных оговорок, которые позволят выкупить активы обратно, если такая возможность появится.