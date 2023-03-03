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Известная сеть магазинов временно снимет с продажи алкоголь

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В столичных и подмосковных магазинах «ВкусВилл» перестанут продавать алкогольную продукцию. Однако мера будет временной, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Известная сеть магазинов приостановила продажу алкоголя
© ТАСС

Решение связано с тем, что сеть будет переустанавливать программное обеспечение. В компании также отметили, что данный процесс должен занять не более 20 дней.

Ранее «Известия», ссылаясь на законопроект правительства, сообщили о скором запуске в России эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Отмечалось, что продукция будет доступна на сайте «Почты России». Подчеркивалось, что проект хотят запустить в столице и области с 1 ноября 2023 года. Программа будет действовать до 31 июля 2026-го, отмечалось в публикации издания. Также говорилось, что алкогольные напитки будут развозиться только через 24 часа после подтверждения заказа.

Эксперт оценил перспективы российского рынка алкоголя

За введение данной меры выступили в Минпромторге. Однако Минфин высказался против принятия инициативы. Там опасаются того, что эксперимент повлечет за собой развитие российского виноделия и изменит баланс спроса в пользу национальной продукции, писало издание.

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