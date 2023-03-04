Выручка Twitter резко упала

Выручка американской компании Twitter в декабре 2022 года упала примерно на 40 процентов после отказа рекламодателей в сотрудничестве. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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Отмечается, что о снижении выручки и чистой прибыли по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года инвесторам стало известно от руководства Twitter. После приобретения компании главой Tesla и SpaceX Илоном Маском в октябре 2022 года Twitter перешел в разряд частных компаний и больше не публикует финансовую отчетность.

В ноябре газета Financial Times сообщила, что многие крупные рекламодатели заявили о временном отказе от публикации рекламы в Twitter из-за непредсказуемости действий бизнесмена Илона Маска в отношении приобретенной им компании.