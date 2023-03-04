ЕС разрешил банкам использовать факс и e-mail вместо SWIFT

Банки европейских стран при взаимодействии с российскими финансовыми организациями, отключенными от SWIFT, могут использовать бумажную корреспонденцию, электронную почту или факс. Об этом пишет РБК со ссылкой на опубликованные накануне разъяснения ЕС..

В документе уточняется, что разрешается пользоваться этими видами связи с теми российскими банками, которые не попали под ограничительные меры. Кроме того, их использование ограничивается обслуживанием сделок в рамках неподсанкционной торговли (не затронутой различными ограничениями на экспорт или импорт).

По данным РБК, под эти правила подходит Россельхозбанк. Против него были введены меры в одном из первых пакетов. Они ограничивают ряд операций организации, но не являются блокирующими. Вместе с тем, он отключен от SWIFT с 14 июня 2022 года.

Отмечается, что от международной системы обмена сообщениями отключены также Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ и другие крупные организации. В настоящее время против них введены блокирующие санкции со стороны западных стран.