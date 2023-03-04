Китай начал заполнять оставленные западным бизнесом ниши российского рынка. Об этом заявил посол России в Китайской народной республике (КНР) Игорь Моргулов, его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, эти процессы он отметил в сфере машинотехнической продукции и сложных видов товаров.

«Это и компьютеры, и мобильные телефоны, и автомобили. Сегодня на улицах наших городов можно встретить все больше китайских иномарок, которые, кстати говоря, очень неплохого качества и выглядят весьма симпатично», — заявил Моргулов.

При этом он отметил и обратный процесс — увеличение экспорта российских товаров в КНР.