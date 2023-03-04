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1 час назад

Китай начал заполнять оставленные западным бизнесом ниши российского рынка

Lenta.ruиещё 1

Китай начал заполнять оставленные западным бизнесом ниши российского рынка. Об этом заявил посол России в Китайской народной республике (КНР) Игорь Моргулов, его слова приводит ТАСС.

Китай начал заполнять оставленные западным бизнесом ниши российского рынка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам дипломата, эти процессы он отметил в сфере машинотехнической продукции и сложных видов товаров.

«Это и компьютеры, и мобильные телефоны, и автомобили. Сегодня на улицах наших городов можно встретить все больше китайских иномарок, которые, кстати говоря, очень неплохого качества и выглядят весьма симпатично», — заявил Моргулов.

При этом он отметил и обратный процесс — увеличение экспорта российских товаров в КНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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