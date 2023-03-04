Московский арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве сети «Связной». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

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По данным агентства, заявление было подано 3 марта. При этом его рассмотрение еще не начиналось.

Уточняется, что заявление о банкротстве ретейлера «Связной» подал мордовский предприниматель Петр Колотилин. «Связной» снимал помещение бизнесмена под торговую точку, но задолжал арендную плату.

При этом, как сообщали «Ведомости»14 февраля, ретейлер «Связной» сам обращался с заявлением о банкротстве. В 2022-м компания столкнулась с десятками миллиардных исков от кредиторов и контрагентов.