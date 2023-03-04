Toblerone уберет с упаковки изображение горы в Швейцарии

По данным издания, решение связано с переносом части производства в Словакию. О таком «переезде» компании, как отмечается, стало известно еще в 2022-м. Тогда в Toblerone рассказали, что уберут с пачки только надпись «швейцарский шоколад» — теперь там будут писать, что шоколад был «создан в Швейцарии». В компании объяснили, что, согласно местному законодательству, шоколад, произведенный за границей, не может называться швейцарским.