Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

"Ъ": "Новатэк" сообщил о готовности приобрести долю Shell в проекте "Сахалин-2"

ТАССиещё 1

Газовая компания "Новатэк" сообщила правительству РФ о готовности купить 27,5-процентный пакет в проекте "Сахалин-2", принадлежащий покинувшей Россию Shell, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Новатэк« готов приобрести долю Shell в проекте «Сахалин-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы принять участие в отборе покупателя, "Новатэк" просит правительство ускорить проведение оценки ущерба, которое было нанесено проекту со стороны Shell, пишет газета.

Видео дня

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится российское ООО "Сахалинская энергия". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) в Sakhalin Energy принадлежит "Газпрому", британская Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% соответственно. В конце августа японские Mitsui и Mitsubishi официально сообщили российским властям о согласии сохранить долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", правительство РФ разрешило передать им долю в новом операторе проекта.

7 сентября прошлого года глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам, что компании интересно участие в СПГ-проекте "Сахалин-2", но решение будет принято только после досконального аудита.

28 февраля Shell объявила, что намерена выйти из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток - 2" и "Сахалин-2". Правительство оценило стоимость доли Shell в 94,8 млрд рублей- эта сумма близка к оценке самой компании ($1,6 млрд) c учетом курса рубля на лето 2022 года, пишет издание.

На данный момент оператор "Сахалина-2" продает объемы, прежде поставлявшиеся по долгосрочному контракту Shell, на спотовом рынке. Что будет с этими объемами в случае вхождения "Новатэка" в проект, пока неизвестно. Как поясняли собеседники издания, "Новатэку" было бы выгодно забрать их в свой портфель, поскольку цены в этом долгосрочном контракте привязаны к нефти и существенно ниже, чем спотовые цены на СПГ в Азии в настоящий момент, и компания могла бы получить значительную прибыль.

Компании,Леонид Михельсон,Владимир Путин,Коммерсант,Новатэк,Shell,Газпром,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий