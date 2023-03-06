«Новатэк« готов приобрести долю Shell в проекте «Сахалин-2»

Газовая компания "Новатэк" сообщила правительству РФ о готовности купить 27,5-процентный пакет в проекте "Сахалин-2", принадлежащий покинувшей Россию Shell, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Чтобы принять участие в отборе покупателя, "Новатэк" просит правительство ускорить проведение оценки ущерба, которое было нанесено проекту со стороны Shell, пишет газета.

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30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится российское ООО "Сахалинская энергия". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) в Sakhalin Energy принадлежит "Газпрому", британская Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% соответственно. В конце августа японские Mitsui и Mitsubishi официально сообщили российским властям о согласии сохранить долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", правительство РФ разрешило передать им долю в новом операторе проекта.

7 сентября прошлого года глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам, что компании интересно участие в СПГ-проекте "Сахалин-2", но решение будет принято только после досконального аудита.

28 февраля Shell объявила, что намерена выйти из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток - 2" и "Сахалин-2". Правительство оценило стоимость доли Shell в 94,8 млрд рублей- эта сумма близка к оценке самой компании ($1,6 млрд) c учетом курса рубля на лето 2022 года, пишет издание.