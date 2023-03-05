«Золотая корона» закрыла переводы за рубеж с карт санкционных банков

«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнёров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчётных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран», — пояснили в «Золотой Короне».