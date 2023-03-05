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21 минуту назад

Платёжная система «Золотая корона» закрыла переводы за рубеж с карт санкционных банков

Ferra.ru

Платёжная система «Золотая Корона» перестала работать с картами российских банков, попавших под санкции. Сервис использовали в том числе для перевода денег за рубеж.

«Золотая корона» закрыла переводы за рубеж с карт санкционных банков
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнёров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчётных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран», — пояснили в «Золотой Короне».

Недавно санкции ввели против «Альфа-банка» и «Тинькофф Банка». Такое ограничение «Золотой Короны» распространяется на Сбер.

Компании,Тинькофф банк,Альфа-банк,
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