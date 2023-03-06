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48 минут назад

АФК «Система» передумала покупать долю во владельце Zarina и Love Republic

Sostav.ru

АФК «Система» отказалась от покупки 47,7% ритейлера Melon Fashion Group (MFG) — владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. Об этом сообщается в пресс-релизе владельца компании Eastnine.

АФК «Система» передумала покупать долю во владельце Sela
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что АФК «Система» планирует приобрести 47,7% акций MFG. Сумма сделки, ориентированной «на консолидацию высококачественных активов» должна была составить 15,8 млрд руб. Обязывающее соглашение по сделке подписано в октябре прошлого года.

Однако по обоюдному решению сторон сделка расторгнута всвязи с невозможностью «выполнения данных условий». В Eastnine отметили, что продолжат поиск покупателей на MFG.

АФК «Система» должна была стать основным владельцем MFG. Eastnine искала покупателя на долю в ритейлере с 2019 года. На конец 2021 года Melon Fashion Group управляла 845 магазинами в 181 городах России и странах СНГ (Казахстане, Армении и Белоруссии).

Компании,АФК Система,
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