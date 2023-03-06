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1 час назад

В Китае рассказали о выгоде от ухода западных компаний из РФ

Мария Иванова

Замглавы китайского Института экономики и делового администрирования Чжоу Вэйди заявил, что Москва и Пекин способны извлечь взаимную выгоду от ухода западных компаний из России. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Чжоу подчеркнул, что отток западных брендов из РФ не помешает китайским компаниям инвестировать в экономику страны.

«Можно однозначно утверждать, что для китайских компаний, как экспортирующих товары, так и для тех, кто вкладывает в Россию инвестиции, это очень хороший шанс», - заявил он.

Заполнение ниш западных компаний китайским бизнесом «соответствует целям китайско-российского стратегического сотрудничества», подчеркнул экономист.

Также он заявил, что качество китайской продукции заметно улучшилось за последние годы.

«Россияне смогут найти для себя в Китае товары получше и бренды с лучшим качеством либо продукцию с приемлемым качеством и привлекательной ценой», - сказал он.

Чжоу добавил, что «западные двери» захлопнулись и для российских энергоносителей, поэтому РФ стоит увеличить долю поставок в другие страны.

Путин нашел плюсы ухода иностранных компаний

Китайские компании ранее начали активно занимать ниши европейских и американских автомобильных брендов в РФ. Аналитики «Открытие авто» подсчитали, что с начала 2022 года в РФ открылось около 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.

Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам занял Exeed (48 новых точек), за ним следовали Omoda (47 точек) и сама Chery (42).

Компании,Владимир Путин,
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