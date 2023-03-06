Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Orlen намерена требовать от российской стороны компенсаций за прекращение поставок нефти

ТАССиещё 2

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена требовать от российской стороны компенсаций за остановку поставок в республику нефти. Об этом заявил в понедельник глава компании Даниэль Обайтек в эфире радиостанции ZET.

"Мы будем над этим работать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, потребовала ли компания от российской стороны компенсации.

"Это содержится в договорах, о которых я не могу говорить", - добавил Обайтек. "Мы точно будем в этой области предъявлять претензии", - констатировал он, напомнив, что аналогичные претензии предъявляются к российской стороне и за прекращение поставок газа в Польшу.

Orlen 25 февраля сообщила, что в Польшу прекратились поставки российской нефти по "Дружбе". 27 февраля официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания сейчас не осуществляет транспортировку нефти в направлении Польши. По его словам, компания должна была прокачать нефть на польские нефтеперерабатывающие заводы в последней декаде февраля, но маршрутные поручения с оплатой не были оформлены.

Российская нефть поедет в Европу обходными путями

Контракт Orlen с "Татнефтью" предусматривает поставки 200 тысяч тонн нефти в месяц до 2024 года. Российскую нефть Orlen получала по трубопроводам. Варшава отказалась от закупок нефти из РФ морским путем после начала специальной военной операции на Украине. Заменить российскую нефть в Польше намерены сырьем из США, регионов Персидского залива и Северного моря.

Компании,Игорь Демин,Татнефть,Транснефть,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий