Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена требовать от российской стороны компенсаций за остановку поставок в республику нефти. Об этом заявил в понедельник глава компании Даниэль Обайтек в эфире радиостанции ZET.

"Мы будем над этим работать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, потребовала ли компания от российской стороны компенсации.

"Это содержится в договорах, о которых я не могу говорить", - добавил Обайтек. "Мы точно будем в этой области предъявлять претензии", - констатировал он, напомнив, что аналогичные претензии предъявляются к российской стороне и за прекращение поставок газа в Польшу.

Orlen 25 февраля сообщила, что в Польшу прекратились поставки российской нефти по "Дружбе". 27 февраля официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания сейчас не осуществляет транспортировку нефти в направлении Польши. По его словам, компания должна была прокачать нефть на польские нефтеперерабатывающие заводы в последней декаде февраля, но маршрутные поручения с оплатой не были оформлены.