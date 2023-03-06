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21 минуту назад

Польша потребует компенсаций от «Татнефти» и «Газпрома» за срывы поставок

Лера Букина

В Польском энергетическом концерне Orlen будут рассматривать вопрос получения компенсаций от российских компаний в связи с прекращением поставок нефти и газа. По словам главы группы компаний Даниеля Обайтека, компания уже изучает целесообразность этой меры. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Zet.

Обайтек подчеркнул, что «это все содержится в договорах». Детали он раскрывать не стал.

У Orlen заключено соглашение «Татнефтью», предполагающее поставки топлива стране. Его действие завершится в 2024 году. По нему польская сторона приобретала 200 тысяч тонн сырья в месяц.

В конце февраля «Транснефтью» было объявлено о прекращении транспортировки товара в связи с отсутствием маршрутных поручений. Так, поставки исключили из экспортного графика. Он утверждается Министерством энергетики.

Обайтек заявлял, что в последние годы из России в Польшу поступало лишь 10% от суммарного объема сырья.

Российская нефть поедет в Европу обходными путями

Ранее стало известно, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку 3 млн тонн российской нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году. Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что действия Польши на нефтегазовом рынке являются «театром абсурда».

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