В Польском энергетическом концерне Orlen будут рассматривать вопрос получения компенсаций от российских компаний в связи с прекращением поставок нефти и газа. По словам главы группы компаний Даниеля Обайтека, компания уже изучает целесообразность этой меры. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Zet.

Обайтек подчеркнул, что «это все содержится в договорах». Детали он раскрывать не стал.

У Orlen заключено соглашение «Татнефтью», предполагающее поставки топлива стране. Его действие завершится в 2024 году. По нему польская сторона приобретала 200 тысяч тонн сырья в месяц.

В конце февраля «Транснефтью» было объявлено о прекращении транспортировки товара в связи с отсутствием маршрутных поручений. Так, поставки исключили из экспортного графика. Он утверждается Министерством энергетики.

Обайтек заявлял, что в последние годы из России в Польшу поступало лишь 10% от суммарного объема сырья.