Подсчитаны убытки нефтяных гигантов от ухода из России

В 2022 году иностранные нефтяные гиганты из-за обесценения активов в России списали с балансов почти 58 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В числе рекордсменов по потерям из-за ухода из РФ оказалась британская компания British Petroleum (BP). Компания подсчитала, что ее убытки составляют 25,52 миллиарда долларов. Но избавиться от активов BP не может из-за европейских санкций против России.

Французская TotalEnergies списала 14,8 миллиарда долларов из-за инвестиций в совместные проекты с «НОВАТЭКом». Немецкая Wintershall Dea AG после выхода из российских активов (компания инвестировала в разработку месторождений газа) потеряла за год 7 миллиардов евро.

Участвовавшая в совместном предприятии с «Газпромом» австрийская OMV потеряла 2,67 миллиарда долларов, из которых 1,07 миллиарда приходится на потери из-за вложений в «Северный поток-2».

Британско-нидерландская Shell сообщила об убытках в 4,186 миллиарда долларов. Компания вкладывалась в совместные с «Газпромом» проекты «Сахалин-2», «Салым Петролеум Девелопмент» и другие. Американская Exxon Mobil из-за списания по проекту «Сахалин-1» по итогам 2022 года потеряла 2,3 миллиарда долларов. Норвежская Equinor заявила об убытках в 1,08 миллиарда.