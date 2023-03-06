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1 час назад

Подсчитаны убытки нефтяных гигантов от ухода из России

Lenta.ru

В 2022 году иностранные нефтяные гиганты из-за обесценения активов в России списали с балансов почти 58 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подсчитаны убытки нефтяных гигантов от ухода из России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В числе рекордсменов по потерям из-за ухода из РФ оказалась британская компания British Petroleum (BP). Компания подсчитала, что ее убытки составляют 25,52 миллиарда долларов. Но избавиться от активов BP не может из-за европейских санкций против России.

Французская TotalEnergies списала 14,8 миллиарда долларов из-за инвестиций в совместные проекты с «НОВАТЭКом». Немецкая Wintershall Dea AG после выхода из российских активов (компания инвестировала в разработку месторождений газа) потеряла за год 7 миллиардов евро.

Участвовавшая в совместном предприятии с «Газпромом» австрийская OMV потеряла 2,67 миллиарда долларов, из которых 1,07 миллиарда приходится на потери из-за вложений в «Северный поток-2».

Британско-нидерландская Shell сообщила об убытках в 4,186 миллиарда долларов. Компания вкладывалась в совместные с «Газпромом» проекты «Сахалин-2», «Салым Петролеум Девелопмент» и другие. Американская Exxon Mobil из-за списания по проекту «Сахалин-1» по итогам 2022 года потеряла 2,3 миллиарда долларов. Норвежская Equinor заявила об убытках в 1,08 миллиарда.

Финские компании подсчитали убытки от ухода с российского рынка<br/>

Ранее энергогиганты TotalEnergies и Equinor сообщили о рекордной чистой прибыли почти в 50 миллиардов долларов по итогам 2022 года. Прибыль Total достигла 20,5 миллиарда долларов (по сравнению с 16 миллиардами в 2021-м) — это рекорд за всю историю компании. При этом она могла бы составить 36,2 миллиарда долларов, если бы Total не свернула деятельность в России.

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