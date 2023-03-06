Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Мировые нефтегазовые компании списали почти 58 миллиардов долларов из-за обесценения российских активов

Елена Прошина

Зарубежные нефтегазовые компании списали почти 58 миллиардов долларов в 2022 году из-за обесценивания активов в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мировые нефтегазовые компании списали миллиарды долларов из-за обесценения активов РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что больше всего средств потеряла нефтегазовая компания из Великобритании British Petroleum. С её счетов списали 25,52 миллиардов долларов. Второе место заняла TotalEnergies из Франции. Её пришлось списать 14,8 миллиардов долларов. Закрывает список лидеров «антирейтинга» немецкая компания Wintershall Dea AG, с потерями около 7 миллиардов евро.

Отмечается, что единственной нефтегазовой компанией, которая не получила в 2022 году убытков из-за российских активов, стала Exxon Mobil из США.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ от российской нефти приведет к проблемам на мировом рынке.

Компании,Жозеп Боррель,Exxon Mobil,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий