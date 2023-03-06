Мировые нефтегазовые компании списали миллиарды долларов из-за обесценения активов РФ

Зарубежные нефтегазовые компании списали почти 58 миллиардов долларов в 2022 году из-за обесценивания активов в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что больше всего средств потеряла нефтегазовая компания из Великобритании British Petroleum. С её счетов списали 25,52 миллиардов долларов. Второе место заняла TotalEnergies из Франции. Её пришлось списать 14,8 миллиардов долларов. Закрывает список лидеров «антирейтинга» немецкая компания Wintershall Dea AG, с потерями около 7 миллиардов евро.

Отмечается, что единственной нефтегазовой компанией, которая не получила в 2022 году убытков из-за российских активов, стала Exxon Mobil из США.