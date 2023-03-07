Популярный производитель детской одежды продал активы в РФ

Финская компания Reima (бренды Reima и Lassie) закрыла сделку по продаже активов в России. Новым собственником бизнеса стала «группа локальных инвесторов»: 25% компании перешли к структуре сети магазинов детских товаров «Детский мир», ещё 75% получило АО «Валан менеджмент», сообщают «Ведомости».

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У компании в стране было семь магазинов, которые закрылись в марте 2022 года, однако франчайзинговые точки продолжали торговать продукцией компании. Сейчас магазины бренда начали менять вывески на Nordy. Кроме того, стали продавать продукцию и других европейских марок — датской Molo (одежда), испанской Pablosky (обувь), немецкой Kite (рюкзаки), а также российской Сhoupette (одежда).

Сумму сделки Reima не раскрывает. Опрошенные изданием эксперты оценивают её минимум в 1,5 — 2 млн руб. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в неё вошли собственные магазины ритейлера, средства на счетах, которые практически невозможно перевести за границу в виде дивидендов, а также контрактные договоры с партнерами.

Участники рынка полагают, что финская компания продолжит поставки в Россию, а Reima — сильный бренд с высокой узнаваемостью, поэтому сделка выгодна для «Детского мира».

Reima создана в 1944 году. Она сначала занималась перешивкой военных палаток в спецодежду, но затем стала производить детские комбинезоны, куртки, пуховики, обувь и аксессуары. В России компания работала с крупными оптовыми клиентами, в том числе с «Детским миром».