В России начали выпускать алкоголь в новом формате

На фоне низкого спроса на традиционные спиртные напитки российские алкогольные гиганты начали искать новые ниши, сообщил «Коммерсантъ».

Часть игроков решила разнообразить ассортимент крепких напитков. Так, компания Ladoga (выпускает водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и прочие бренды) анонсировала линейку коктейлей крепостью 30-35 градусов, разлитых по бутылкам в 0,5 литра. В их числе — Black Russian на основе водки, Negroni с джином и ликером, а также Old Fashioned и Manhattan на основе виски.

По словам президента компании Вениамина Грабара, Ladoga настроена занять нишу коктейлей для отложенного потребления, которая сейчас развивается за рубежом. В перспективе этот формат на российском рынке может вырасти до одного миллиона дал, добавил он.

Алкогольная сибирская группа (АСГ, известна такими марками спиртного, как «Белая березка», «Пять озер», «Хаски» и «Сиббиттер») сообщила о производстве коктейлей на водке под брендом «Хаски». Их крепость будет составлять 12 градусов, а цена — до 100 рублей за 0,33 литра. Объем рынка таких коктейлей в России уже составил три миллиона дал. Целевой аудиторией производитель видит молодежь, которая предпочитает крепкие напитки именно в таком виде.

В «Татспиртпроме» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская») отметили, что готовые напитки демонстрируют хорошие продажи, если выпускаются под известными брендами — например, Jack Daniels или Absolut. По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, новые марки алкоголя могут заинтересовать бары и рестораны, которые работают в недорогом сегменте. Причина этому — подорожавшие импортные напитки и перебои с поставками.