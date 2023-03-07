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23 минуты назад

Carlsberg объявила о планах продать бизнес в России до конца весны

ТАССиещё 1

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует до наступления лета продать все активы в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании, распространенном во вторник в связи с решением ее исполнительного директора Кееса т'Харта оставить свой пост до конца третьего квартала этого года.

"Пребывание на посту еще полгода позволит мне и моей команде продолжить реализацию наших амбициозных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до наступления лета", - приводит компания слова т'Харта, который занимает пост исполнительного директора с 2015 года.

О решении добиться продажи всех активов в России Carlsberg Group объявила в марте прошлого года, тогда же она остановила инвестиции и экспорт в Россию, прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.

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В августе Carlsberg Group сообщила, что решение оставить российский рынок привело к тому, что в первом полугодии 2022 года убытки компании составили $630 млн, несмотря на рост продаж в остальных странах.

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