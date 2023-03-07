Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует до наступления лета продать все активы в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании, распространенном во вторник в связи с решением ее исполнительного директора Кееса т'Харта оставить свой пост до конца третьего квартала этого года.

"Пребывание на посту еще полгода позволит мне и моей команде продолжить реализацию наших амбициозных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до наступления лета", - приводит компания слова т'Харта, который занимает пост исполнительного директора с 2015 года.

О решении добиться продажи всех активов в России Carlsberg Group объявила в марте прошлого года, тогда же она остановила инвестиции и экспорт в Россию, прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.