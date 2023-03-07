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34 минуты назад

Persil планирует уйти из России до конца марта

Елена Прошина

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG, которому принадлежат бренды Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другие, заявил о планах остановить деятельность в России до конца марта 2023 года. Это следует из финансового отчета компании за 2022 год

Persil покинет Россию до конца марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании отметили, что прибыль за прошлый год упала с 2,213 до 1,81 миллиарда евро. В качестве причины Henkel AG называет увеличение затрат на логистику и сырьё. Кроме того, компания предполагает, что в будущем падение прибыли продолжится, так как затраты на рабочую силу будут только расти, как и цены на сырьё и энергоносители.

Об уходе из России Henkel AG заявила ещё в апреле 2022 года. При этом генеральный директор компании подчеркнул, что продажа бизнеса в России является медленным и сложным процессом.

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Ранее стало известно, что в марте из российских видеосервисов исчезнет продукция Disney.

Компании,Walt Disney,
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