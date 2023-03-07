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53 минуты назад

Adidas оказался в сложной ситуации из-за кроссовок Yeezy

Илья Родин

Немецкий спортивный бренд Adidas попал в сложную ситуацию после разрыва контракта с рэпером Канье Уэстом. На складах компании остались тысячи пар кроссовок линейки Yeezy, созданной в сотрудничестве с исполнителем. Об этом пишет The Washington Post.

Adidas оказался в сложной ситуации из-за кроссовок Yeezy
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что известный бренд прекратил отношения с музыкантом после того, как Уэста обвинили в антисемитизме за ряд резких высказываний.

По данным газеты, на складах осталась обувь на сумму от $300 млн до $500 млн.

Эксперты полагают, что компания может попытаться решить вопрос с кроссовками путем отправки партий обуви в развивающиеся страны.

Также возможна продажа обуви без указания названия и с крупным дисконтом. Но этот вариант, считают аналитики, может оказать негативное воздействие на имидж марки.

По мнению специалистов, есть еще третий путь. Adidas, как ранее Victoria's Secret и Louis Vuitton, может уничтожить всю непроданную обувь. Вместе с тем, уверяют эксперты рынка, этот путь будет наихудшим. Он приведет как к финансовым, так и к имиджевым потерям.

Компании,Louis Vuitton,
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