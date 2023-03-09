Крупнейшая криптобиржа запретила россиянам операции с долларом и евро

Россияне, а также любые физлица, проживающие в России, больше не могут покупать и продавать доллары и евро через P2P-сервис крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Об этом узнал Forbes.

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Binance также закрыла гражданам Евросоюза (ЕС) покупку и продажу рублей по P2P.

«Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты», — рассказал изданию представитель биржи.

Он объяснил, что введение запрета связано с десятым пакетом санкций ЕС.

Сервис P2P позволял клиентам Binance покупать валюту на отдельной площадке внутри биржи через банковский перевод. Россияне начали активно использовать данный инструмент после того, как из-за санкций появились проблемы с операциями SWIFT — с помощью площадки криптобиржи Binance граждане могли беспрепятственно переводить деньги за рубеж.