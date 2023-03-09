Компания Swarovski уходит из России

Генеральный директор австрийской компании по производству украшений и огранке драгоценностей Swarovski Алексис Назард объявил, что компания уходит из России. Об этом он рассказал журналу Trend.

Магазины и онлайн-продажа Swarovski в России была остановлена ещё в марте 2022 года. Теперь, по словам Назарда, компания решила остановить поддержку замороженной деятельности.

Он также добавил, что уход Swarovski будет происходить в соответствии со всеми применимыми законами. При этом каких-то конкретных сроков Назард не озвучил.