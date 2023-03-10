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17 минут назад

Welt: Германия решила выкупить три тысячи труб "Северного потока-2"

Российская Газета

Правительство Германии обсудило с властями США вопрос покупки трех тысяч труб у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для трубопровода "Северный поток-2". Такую информацию распространила немецкая газета Welt.

Германия решила выкупить три тысячи труб «Северного потока-2»
Фото: EPAEPA

Напомним, в феврале сообщалось, что власти ФРГ хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока-2" трубы для соединения СПГ-терминала недалеко от острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Однако, по мнению немецких СМИ, сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, так как компания-оператор принадлежит подсанкционному "Газпрому".

По информации Welt, американские санкции больше не являются препятствием для покупки труб при условии, что деньги от продажи не будут направлены России, передает РИА Новости.

Как пояснили Welt в правительственных кругах, все необходимые вопросы были прояснены с властями США. Осталось лишь найти "надежное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании", отмечает газета.

Сейчас министерство экономики ФРГ ведет переговоры о заключении контракта с представителем Nord Stream 2 AG. Поясняется, что покупка уже готовых труб позволит сэкономить время подключении планируемого терминала СПГ.

Ранее известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш изложил версию теракта на "Северных потоках", за которым могут стоять США и Норвегия. По его словам, американские водолазы еще летом 2022 года во время военных учений установили под газопроводы взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.

Компании,Экономика России,Сеймур Херш,Газпром,
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