Германия решила выкупить три тысячи труб «Северного потока-2»

Правительство Германии обсудило с властями США вопрос покупки трех тысяч труб у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для трубопровода "Северный поток-2". Такую информацию распространила немецкая газета Welt.

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Напомним, в феврале сообщалось, что власти ФРГ хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока-2" трубы для соединения СПГ-терминала недалеко от острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Однако, по мнению немецких СМИ, сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, так как компания-оператор принадлежит подсанкционному "Газпрому".

По информации Welt, американские санкции больше не являются препятствием для покупки труб при условии, что деньги от продажи не будут направлены России, передает РИА Новости.

Как пояснили Welt в правительственных кругах, все необходимые вопросы были прояснены с властями США. Осталось лишь найти "надежное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании", отмечает газета.

Сейчас министерство экономики ФРГ ведет переговоры о заключении контракта с представителем Nord Stream 2 AG. Поясняется, что покупка уже готовых труб позволит сэкономить время подключении планируемого терминала СПГ.