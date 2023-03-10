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2 часа назад

"Глория джинс" откроет магазин на месте флагмана H&M в центре Москвы

Лера Букина

Компания «Глория джинс» готовится к открытию магазина в комплексе «Галерея Актер» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источники. На этом месте раньше находился флагманский магазин H&M.

Бренд выиграл соответствующий тендер. Отмечается, что магазин должен открыться весной. По словам директора направления стрит-ретейла NF Group Ирины Козиной, в связи с уходом и приостановкой работы иностранных фирм в России на рынке появились площади, которые ранее были недоступны для локальных компаний на фоне высокой конкуренции. «Глория джинс» за счет открытия магазина увеличит покупательскую аудиторию, полагает эксперт.

До этого в СМИ появилась информация о том, что об аренде помещений в комплексе «Галерея Актер» задумался «Стокманн».

В ноябре прошлого года гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс заявила о росте продаж одежды российских брендов в 2022 году до 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что свыше 75% зарубежных фирм решили остаться в России.

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