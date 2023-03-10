«Ашан» откроет магазин собственных торговых марок

"Ашан" откроет для покупателей первый магазин "Мой Ашан" товаров СТМ. Новый объект расположится на базе бывшего супермаркета АТАК по адресу город Московский, ул. Солнечная, 1. Его отличительной особенностью станет ассортимент из порядка 900 артикулов, который на 90% состоит из продовольственных товаров под собственными торговыми марками торговой сети "Каждый день", "Красная птица" и "Золотая птица", - говорится в сообщении.