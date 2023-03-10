Бренды Bershka, Pull&Bear и Zara в скором времени вернутся на российский рынок, однако они будут носить новые названия, сообщает «Лента.ру».
По информации издания, первый бренд откроется под вывеской Ecru, второй — DUB, третий — Maag. Подчеркивается, что цены на товары не изменятся в большую сторону. Товары будут производить на турецких и китайских заводах.
В связи с землетрясениями в Турции, которые начались в феврале, открытие вышеуказанных магазинов было перенесено. Отмечается, что персоналу ушедших из России компаний поступают предложения о трудоустройстве.
Журналистам удалось пообщаться с сотрудниками фирм. Утверждается, что им озвучили условия оплаты их смен. Так, она будет составлять 192 рубля в час. Кроме того, они могут рассчитывать на бонусы от продаж.
Работникам предлагают девятичасовой рабочий день, а также ДМС, но только спустя 12 месяцев работы по ТК.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что компания «Глория джинс» готовится к открытию магазина в комплексе «Галерея Актер» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве. На этом месте раньше находился флагманский магазин H&M. Бренд выиграл соответствующий тендер. Отмечается, что магазин должен открыться весной.