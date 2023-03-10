Бренды Bershka, Pull&Bear и Zara в скором времени вернутся на российский рынок, однако они будут носить новые названия, сообщает «Лента.ру».

По информации издания, первый бренд откроется под вывеской Ecru, второй — DUB, третий — Maag. Подчеркивается, что цены на товары не изменятся в большую сторону. Товары будут производить на турецких и китайских заводах.

В связи с землетрясениями в Турции, которые начались в феврале, открытие вышеуказанных магазинов было перенесено. Отмечается, что персоналу ушедших из России компаний поступают предложения о трудоустройстве.

Журналистам удалось пообщаться с сотрудниками фирм. Утверждается, что им озвучили условия оплаты их смен. Так, она будет составлять 192 рубля в час. Кроме того, они могут рассчитывать на бонусы от продаж.

Работникам предлагают девятичасовой рабочий день, а также ДМС, но только спустя 12 месяцев работы по ТК.