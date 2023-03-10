Альфа-банк прокомментировал данные о продаже долей Фридмана и Авена

В Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров, которая не потребует согласования регуляторов, сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

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Источник подтвердил, что основатели банка Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают продажу своих долей другому бенефициару — Андрею Косогову.

По словам представителя Альфа-банка, «такая сделка действительно прорабатывается», но говорить о ее завершении рано, так как стороны должны пройти ряд корпоративных и юридических процедур.

Накануне о том, что Косогов выкупить доли Фридмана и Авена в Альфа-банке за $2,3 млрд, писала газета The Financial Times.