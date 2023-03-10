РЖД запустили сеть кофеен «Вокзалы России»

«Тем, кто привык жить в ускоренном темпе предлагается "кофе и еда с собой". А тем, кто никуда не спешит — традиционный формат и посадочные места. Кстати, для постоянных клиентов действует акция: каждый шестой стакан кофе стоит рубль. При этом покупать кофе можно на разных вокзалах», — говорится в сообщении.