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1 час назад

РЖД запустили сеть кофеен «Вокзалы России»

Елена Прошина

Компания «Российские железные дороги» запустила собственную сеть кофеен «Вокзалы России». Первые 14 точек уже открылись на вокзалах Москвы и еще ряда регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

РЖД запустили сеть кофеен «Вокзалы России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что все кофейни имеют единый фирменный стиль и стандарт работы. В них можно приобрести кофе, чай, выпечку, шоколад, пиццу, хот-доги и другое.

«Тем, кто привык жить в ускоренном темпе предлагается "кофе и еда с собой". А тем, кто никуда не спешит — традиционный формат и посадочные места. Кстати, для постоянных клиентов действует акция: каждый шестой стакан кофе стоит рубль. При этом покупать кофе можно на разных вокзалах», — говорится в сообщении.

На данный момент кофейни РЖД открылись на Белорусском и Курском вокзалах Москвы, в Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и других. До конца 2023 года компания планирует увеличить их количество в два раза.

Компании,РЖД,
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