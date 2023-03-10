В российском магазине косметики начали продавать алкоголь

Российская сеть магазинов «Подружка» начала продавать алкоголь наряду с косметикой. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Ведомости».

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Выяснилось, что юридическое лицо компании ООО «Табер трейд» в декабре получило лицензию на розничную торговлю спиртными напитками в двух точках, расположенных в Москве. На данный момент упомянутый товар представлен на полках столичных магазинов на Братиславской и Щербаковской улицах.

Известно, что алкоголь появился в продаже чуть меньше месяца назад. Так, покупателям доступны сидр, тихие и игристые вина российского и иностранного производства. Отмечается, что это первый случай в России, когда косметическая сеть начала торговать алкоголем.