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1 час назад

В США закрылся один из крупнейших банков Silicon Valley

Российская Газета

Власти США закрыли один из крупнейших банков Silicon Valley Bank (SVB), сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).

В США закрылся один из крупнейших банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Silicon Valley Bank был закрыт калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, конкурсным управляющим назначена FDIC. Все застрахованные депозиты переведены в отдельную структуру, и вкладчики скоро получат к ним доступ.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, регулирующие органы справятся с ситуацией вокруг банка.

Опасения по поводу финансового краха Silicon Valley Bank распространились в пятницу после того, как технический кредитор забил тревогу из-за проблем с ликвидностью, что вызвало потери акций в банковском секторе на сумму около 52 миллиардов долларов.

Эксперты советовали клиентам выводить свои депозиты из Silicon Valley Bank, несмотря на то, что кредитная организация на протяжении десятилетий была опорой для технологических стартапов. Звучали призывы к правительству США вмешаться и спасти Silicon Valley Bank.

Компании,Джанет Йеллен,
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