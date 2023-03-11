В США закрылся один из крупнейших банков

Власти США закрыли один из крупнейших банков Silicon Valley Bank (SVB), сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).

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Silicon Valley Bank был закрыт калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, конкурсным управляющим назначена FDIC. Все застрахованные депозиты переведены в отдельную структуру, и вкладчики скоро получат к ним доступ.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, регулирующие органы справятся с ситуацией вокруг банка.

Опасения по поводу финансового краха Silicon Valley Bank распространились в пятницу после того, как технический кредитор забил тревогу из-за проблем с ликвидностью, что вызвало потери акций в банковском секторе на сумму около 52 миллиардов долларов.