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49 минут назад

Власти РФ придумали, как оставить россиянам возможность покупать мебель от IKEA

Елена Прошина

Российские власти решили включить в перечень параллельного импорта товары из IKEA, американские игрушки Hasbro и Mattel и многую другую продукцию, сообщают «Известия» со ссылкой на решение Министерства промышленности торговли РФ.

Власти нашли способ вернуть товары IKEA в РФ
Фото: РамблерРамблер

Также в список попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В новой редакции списка появились косметика и парфюмерия марок Lancome и Yves Saint Laurent, итальянская компания по производству одежды и различных аксессуаров Giorgio Armani. Также в Россию по параллельному импорту станут завозить моторные масла Shell Heli и Rimula, бытовую технику Zanussi, Wah, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники производства Caterpillar и Bauer Kompressoren.

Министерство указывает, что изменения носят точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, ушедшими брендами, так и с исключением ряда марок, которые решили возобновить свои поставки в страну.

Как сообщил представитель одного из маркетплейсов, быстрее всего в магазинах появится одежда марки Tommy Hilfiger. Продукция бренда поступит в продажу сразу после вступления приказа в силу. Другие новые бренды одежды и парфюмерии из перечня появятся предстоящим летом. В настоящее время по ним готовятся закупки.

Компании,Ikea,
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