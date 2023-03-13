Власти нашли способ вернуть товары IKEA в РФ

Российские власти решили включить в перечень параллельного импорта товары из IKEA, американские игрушки Hasbro и Mattel и многую другую продукцию, сообщают «Известия» со ссылкой на решение Министерства промышленности торговли РФ.

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Также в список попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В новой редакции списка появились косметика и парфюмерия марок Lancome и Yves Saint Laurent, итальянская компания по производству одежды и различных аксессуаров Giorgio Armani. Также в Россию по параллельному импорту станут завозить моторные масла Shell Heli и Rimula, бытовую технику Zanussi, Wah, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники производства Caterpillar и Bauer Kompressoren.

Министерство указывает, что изменения носят точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, ушедшими брендами, так и с исключением ряда марок, которые решили возобновить свои поставки в страну.