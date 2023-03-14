Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
22 минуты назад

Российские работодатели столкнулись с нехваткой инженеров

Lenta.ruиещё 1

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» опросил более 300 работодателей со всех регионов России и выяснил, на какие должности сложнее всего найти сотрудников. Об этом говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Российские работодатели столкнулись с нехваткой инженеров
Фото: ТАССТАСС

Чаще всего работодатели сталкиваются с нехваткой инженеров, включая инженеров-конструкторов, инженеров-технологов. Чуть лучше ситуация на рынке труда с IT-специалистами и маркетологами.

По словам заместителя гендиректора «Работы.ру» Александра Ветеркова, сильнее всего нехватку рабочих специальностей ощущают компании в сфере производства и агропрома. Помимо инженеров они испытывают проблемы с поисками опытных сантехников и электриков. Поэтому в последнее время бизнес сосредоточился на удержании персонала, а не на поисках новых сотрудников, ведь квалифицированных инженеров порой приходится искать от шести месяцев до года.

Причину, по которой так сложно найти работника, 69 процентов опрошенных видит в нехватке специалистов с необходимыми навыками. Каждый второй участник опроса пожаловался, что у соискателей завышенные зарплатные ожидания. 19 процентов работодателей назвали причиной высокие требования к соцпакету, а 18 процентов опрошенных — низкую соискательскую активность.

Проще всего дела на рынке труда обстоят с неквалифицированными рабочими. На поиск грузчиков, уборщиков и кладовщиков треть работодателей тратит не более двух недель. Четверть опрошенных закрывает вакансию в течение недели. Также, по словам опрошенных, просто найти бухгалтеров, менеджеров по продажам, водителей и секретарей.

Как отмечали аналитики HeadHunter, к февралю 2022 года на российском рынке труда возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров. На одну вакансию для инвестаналитика приходится всего два резюме соискателей, активно ищущих работу.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий